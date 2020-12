Region Nahe

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga startet die SG Veldenzland in die Runde. Nachdem die Kombinierten am ersten Spieltag frei hatten, greift die Elf von Trainer Dominik Schunck und Spielertrainer Christoph Lawnik nun beim Aufsteiger, dem SV Niederwörresbach, nach Zählbarem.