Für den SV Niederwörresbach sieht es nach seiner Derby-Niederlage beim FC Brücken so aus, als müsste er die Saison in der Abstiegsrunde fortsetzen. Vorläufig konnten allerdings weder der TuS Mörschied noch der FC Brücken die Birkenfelder Vorlage nutzen, um am SVN vorbeizuziehen. Der SCB ist damit aus Kreis-Birkenfeld-Sicht der große Gewinner des Spieltages.