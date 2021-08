Bezirksliga-Derbyzeit ist mal wieder in Mörschied. Am Samstag gastiert beim TuS Nachbar SV Niederwörresbach. Der spielfreie FC Brücken kann sich derweil zurücklehnen und mit seinen drei Punkten aus dem ersten Spieltag gegen den SC Birkenfeld entspannt zuschauen, was die Konkurrenz macht. Eben zum Beispiel der SCB, der im heimischen Stadion am Berg die SG Veldenzland zu Gast hat.