Region Nahe

Auf dieses Derby mussten die Fußballfreunde in der Verbandsgemeinde Herrstein lange warten. Siebeneinhalb Jahre ist es her, dass sich die ersten Mannschaften des TuS Mörschied und des SV Niederwörresbach in einem Punktspiel gegenüber gestanden haben. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist es endlich wieder soweit. Der TuS Mörschied empfängt den SV Niederwörresbach. Zur gleichen Zeit hat der SC Birkenfeld Heimrecht gegen den SV Winterbach, während der FC Brücken in Lauterecken bei der SG Veldenzland zu Gast ist.