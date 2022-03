Das Verfolgerduell in Guldental hat es in sich

Mit lediglich drei Zählern startet die SG Eintracht Bad Kreuznach II in die Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga. Die drei Punkte ergatterte die Verbandsliga-Reserve am abschließenden Hauptrunden-Spieltag gegen die SG Weinsheim. Es sprang ein 2:1-Sieg raus. „Für die Moral meiner Jungs war es natürlich wichtig, einen Sieg zu holen“, erklärt SGE-Coach Burak Ersoy. „Und es war auch ein verdienter Erfolg. Wir waren die bessere Mannschaft.“ Dabei spielt es für den Übungsleiter auch keine Rolle, dass in Deniz Darcan der Kapitän der ersten Mannschaft den entscheidenden Treffer markierte. „Daran sehe ich eher, dass die blau-weiße Mannschaft intakt ist. Es ist eine schöne Sache, dass Deniz uns in der prekären Situation hilft und dass Verbandsliga-Coach Murat Yasar mir damit etwas Gutes tut“, lobt Ersoy.