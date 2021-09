In Simmertal treffen am Samstag (16 Uhr) in Gastgeber VfL und dem FC Brücken zwei Teams der Fußball-Bezirksliga Obere Nahe aufeinander, die bislang erst drei Partien absolviert haben. Brücken hatte in der Vorwoche spielfrei, davor war das Heimspiel gegen den SV Niederwörresbach wegen des Ausfalls von zwei Flutlichtmasten nach 45 Minuten abgebrochen worden.