Bollenbacher SV leidet besonders

Region Nahe

Zu einer Institution haben sich die Aufstiegsspiele zu Verbands-, Landes- und Bezirksliga entwickelt: Am Ende der Fußballsaison 2019/20 sollten zum 25. Mal seit der Einführung 1996 die Vizemeister in Hin- und Rückspiel und gegebenenfalls Entscheidungsspiel ermitteln, wer die Meister eine Etage höher begleitet. Statt des Jubiläums fielen die spannenden Begegnungen, die meist zu den bestbesuchten im regionalen Amateurfußball gehören, der Corona-Pandemie zum Opfer. Ein Rückblick auf die vergangenen Höhepunkte zeigt, was den Mannschaften und Fans in diesem Jahr entgangen ist. Dabei werden die unteren Ligen ausgeblendet, weil der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) den Modus änderte.