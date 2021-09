Fast ein Jahr war es her, dass der SC Birkenfeld den letzten Pflichtspielsieg bejubeln konnte: Es war beim 5:1 gegen die SG Veldenzland am 11. Oktober des vergangenen Jahres. „Umso schöner hat es sich natürlich angefühlt, dass wir endlich wieder als Gewinner vom Platz gehen konnten“, sagt Spielertrainer Marco Orth nach dem 3:1-Sieg in der Fußball-Bezirksliga Obere Nahe beim FCV Merxheim und vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Mörschied.