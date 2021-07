Bezirksliga-Tagung in Winterbach: Karsten Schultheiß vom FC Brücken macht den Spruch des Tages

Mit großer Freude begegneten sich die Vereinsvertreter bei der Klassenbesprechung zur bevorstehenden Fußball-Bezirksliga-Saison, die im selben Modus wie die vergangene, ohne Wertung vorzeitig beendete ausgetragen werden soll. Nach der langen Corona-Pause war den Teilnehmern in der Sporthalle des SV Winterbach anzumerken, dass sie es genossen, sich mal wieder in etwas größerer Runde mit Vertretern der anderen Klubs persönlich zu treffen und austauschen zu können. So verlief auch die Sitzung harmonisch und die Vereinsvertreter waren sich in den meisten Punkten einig.