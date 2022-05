Im FCV Merxheim und in der SG Weinsheim marschieren zwei Teams aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach in Richtung Klassenverbleib in der Bezirksliga. Die Merxheimer schlugen in der Abstiegsrunde den TSV Langenlonsheim/Laubenheim mit 4:2. Die Weinsheimer setzten sich knapp mit 1:0 gegen die SG Veldenzland durch. In der Aufstiegsrunde gewann die SG Guldenbachtal überraschend mit 2:0 beim SV Winterbach.