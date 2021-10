Der Derby am heutigen Freitag in der Verbandsgemeinde Birkenfeld ragt zweifellos heraus aus einem spannenden Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Aber auch das Gastspiel des SV Niederwörresbach in Merxheim und noch mehr die Heimpartie des TuS Mörschied gegen den VfL Simmertal haben es in sich.