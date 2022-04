Bernd von der Weiden in Club 100 berufen

Deutschland gegen England, ausgetragen in der Allianz Arena – könnte es einen passenderen Rahmen als den Fußball-Klassiker und einen stimmungsvolleren Ort als das Stadion in München geben, um die 100 verdientesten Ehrenamtler des Jahres 2021 im Fußball zu belohnen? In Bernd von der Weiden wird dort auch ein Funktionär aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach ausgezeichnet. Der Vorsitzende der SG Guldental wurde zum Ehrenamtspreisträger des Fußballkreises Bad Kreuznach bestimmt und im nächsten Schritt von einer Jury in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen.