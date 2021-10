Es lief die erste Minute der Nachspielzeit, als der eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Michael Pilger eine Flanke in den Strafraum brachte, und der Ball sich hinter Niederwörresbachs Keeper Fabian Stoffel ins lange Eck senkte. Am Ende des Nachholspiels zwischen dem SV Niederwörresbach und dem FC Brücken in der Fußball-Bezirksliga Obere Nahe hieß es so 2:2 (2:1).