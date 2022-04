Einen überraschend deutlichen 7:4-Sieg feierte die SG Veldenzland in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga bei der SG Alsenztal. Auch der FCV Merxheim zeigte sich in Torlaune, fertigte Eintracht Bad Kreuznach II mit 9:2 ab. In der Aufstiegsrunde wusste der TuS Hackenheim auch auf dem Birkenfelder Hartplatz zu überzeugen. Die SG Guldenbachtal rutschte dagegen im Kreis Birkenfeld aus.