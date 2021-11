Bauer beklagt ein Seuchenjahr

Maximilian Bauer steht im vierten Jahr in der Verantwortung bei der SG Alsenztal, noch viel länger ist er bei den Nordpfälzern als Spieler aktiv. Deshalb ist es bemerkenswert, mit welch drastischen Worten er den Verlauf der Spielzeit in der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga einordnet: „Solange ich bei der SG bin, habe ich noch nie so eine verkorkste Saison erlebt. Das ist ein echtes Seuchenjahr. Es ist immer etwas anderes. Langwierige Verletzungen, Urlaubswünsche, die im Corona-Jahr zurückstehen mussten, berufliche oder studienbedingte Abwesenheit. So erklärt sich unser derzeitiger Tabellenstand. Wir hatten andere Ziele.“