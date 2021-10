Die Vorrunde in der Fußball-Bezirksliga ist gespielt, und im TuS Hackenheim und dem SV Winterbach stehen die beiden Aufstiegsfavoriten an der Spitze der beiden Staffeln. Am aktuellen Spieltag überraschten die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim und Karadeniz Bad Kreuznach mit Auswärtssiegen bei der SG Guldenbachtal und der TSG Planig, während der VfL Simmertal weiter an seiner Serie arbeitet.