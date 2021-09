Der sechste Spieltag steht an in der Fußball-A-Klasse, und es stechen vor allem das immer brisante Derby zwischen dem Bollenbacher SV und dem VfL Weierbach, am Sonntag um 15 Uhr, in Kirchenbollenbach, und das Spitzenspiel der Hauptrundengruppe 2 zwischen der SG Kirschweiler/Hettenrodt und dem SV Buhlenberg, am Sonntag, 15 Uhr in Kirschweiler, heraus. Beide Partien sind für die betreffenden Teams ein Fingerzeig dafür, ob der Traum vom Aufstieg realisiert werden kann