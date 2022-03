52-jähriger Peter Kessel trifft für den SV Winterbach

Karadeniz Bad Kreuznach hat die Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga endgültig verpasst. Die Salinental-Kicker unterlagen in der Untere-Nahe-Staffel bei der SG Alsenztal mit 3:4 und müssen nun in der Abstiegsrunde antreten. In dieser sind auch die Alsenztaler vertreten sowie der TSV Langenlonsheim/Laubenheim, der überraschend mit 3:2 gegen die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim gewann. Die Pfaffen-Schwabenheimer sind trotz der Niederlage für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Das gilt auch für die diesmal spielfreie TSG Planig. Die Partie zwischen der SG Weinsheim und der SG Eintracht Bad Kreuznach II wurde aufgrund einer Vielzahl an Corona-Erkrankungen verlegt. In der Obere-Nahe-Staffel zeigten im FCV Merxheim und im SV Winterbach zwei Teams eine sehr gute Moral und kamen trotz einer Vielzahl an Ausfällen zu einem Remis. Die FCVler trennten sich vom TuS Mörschied mit 2:2. Der Tabellenzweite aus Winterbach erkämpfte sich ein 3:3 in Brücken.