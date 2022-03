Zum Abschluss müssen einige doppelt ran

Gleich zweimal muss die SG Weinsheim II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 am Abschluss-Wochenende der Hauptrunde ran. Zuletzt machte Corona den Weinsheimern einen Strich durch die Rechnung, das Spiel gegen Spitzenreiter FSV Bretzenheim musste verlegt werden und wird am heutigen Freitag nachgeholt. Am Sonntag ist die Mannschaft von SGW-Trainer André Bodem dann gegen die TSG Planig II gefordert. „Der Doppelspieltag ist eine enorme Belastung, zumal sich manche Spieler erst am Freitagvormittag freitesten können und wir nicht wissen, wie fit sie zu diesem Zeitpunkt sind“, sagt Bodem und ergänzt: „Unser Fokus liegt ganz klar auf dem Sonntagspiel. Da können wir noch mal wichtige Punkte für die Abstiegsrunde einfahren“. Die Heimniederlage gegen die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim II will der TSV Langenlonsheim/Laubenheim II bei der SG Volxheim/Badenheim wettmachen. Der auf dem heimischen Kunstrasen noch ungeschlagene TuS Hackenheim II begrüßt die SG Alsenztal II.