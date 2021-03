Kehren Fußballteams schon am Montag auf die Sportplätze der Region zurück? Rein theoretisch ist das nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz vom Mittwoch möglich, wenn die Inzidenzzahl unter 50 liegt. Im Kreis Bad Kreuznach beträgt der Wert 38, nach derzeitigem Stand könnte es also am Montag in Kleingruppen losgehen.