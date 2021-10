Am siebten Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 kommt es zu einer Seltenheit. In einer Liga, in der hauptsächlich Reserven aufeinandertreffen, spielen am heutigen Samstagabend auf dem Volxheimer Hartplatz zwei erste Garnituren gegeneinander. Auf der roten Erde ist bei der SG Volxheim/Badenheim der noch ungeschlagene Tabellenführer FSV Bretzenheim zu Gast.