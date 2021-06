Region Nahe

Teams bis Sonntag melden

Noch haben nicht alle Fußballvereine die Mannschaftsmeldungen für die kommende Saison abgegeben. Die Kreisvorsitzenden weisen noch einmal darauf hin, dass die Meldefrist für Männer-, Frauen- und Ü-Teams am 20. Juni, also am Sonntag, abläuft.