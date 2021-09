Die SG Hochstetten/Nußbaum kassierte im fünften Saisonspiel in der Fußball-B-Klasse ihre erste Niederlage. Im Topspiel gewann der FC Schmittweiler-Callbach II mit 2:0 und übernahm damit auch die Spitzenposition in Staffel drei von der SG. Exakt die gleiche Konstellation gab es in der Staffel zwei, in der der VfL Rüdesheim II in Bockenau erstmals Federn lassen musste. Der TSV steht nun auf Rang eins.