Bad Sobernheim

Die Felkestadt Bad Sobernheim ist ein traditionsbehafteter Fußballstandort. Ein Aufstieg in die A-Klasse gehört da eigentlich nicht zu den epochalen Höhepunkten, doch nach vielen Tiefpunkten ist der ungeschlagene Sieg des FC Bad Sobernheim in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 ein wichtiger Schritt in eine rosige Zukunft, die dank einer intensiven Jugendarbeit und eines emsigen Vereinslebens blühen könnte.