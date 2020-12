Kreis Bad Kreuznach

Die drei Mannschaften, die vor dem Spieltag in der Bad Kreuznacher B-Klasse auf dem ersten Platz ihrer jeweiligen Staffel standen, waren spielfrei. Während der TuS Hackenheim II und der TSV Bockenau weiter vom Platz an der Sonne grüßen, musste die SG Monzingen/ Meddersheim II von der Couch aus verfolgen, wie gleich zwei Teams an ihr vorbeizogen. Der VfL Simmertal II ist neuer Spitzenreiter vor der punktgleichen SG Soonwald. In der Staffel 3 fiel eine Partie aus. Die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/Lauschied III sagte das Derby bei der SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth II ab, da es einen Corona-Verdachtsfall im Umfeld eines Spielers gab.