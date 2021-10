Sehenswerter Seitfallzieher von Papa Sentz

Am 10. Oktober 2021 hat nicht nur die Sonne vom Himmel gestrahlt. Der 10. Oktober 2021 könnte auch für die SG Soonwald auf dem angestrebten Weg in die Fußball-A-Klasse ein wichtiges Datum sein. Die Soonwälder gewannen das Spitzenspiel der Staffel 3 der B-Klasse Bad Kreuznach beim FC Schmittweiler-Callbach II mit 2:1, und da der VfL Simmertal II im Derby bei der SG Hochstetten/Nußbaum patzte, sind die Schützlinge von Spielertrainer Sebastian Grünewald nun alleine in der Spitzenposition. In der Staffel 2 untermauerte die SG Hüffelsheim II ihre Aufstiegsambitionen mit einem 16:0-Kantersieg, und in der Staffel 1 gelang dem TuS Hackenheim II ein wichtiger Erfolg im Verfolgerduell.