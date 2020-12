Kreis Bad Kreuznach

Der Aufsteiger ist nicht zu stoppen. Der TSV Bockenau übersprang auch die Hürde in Fürfeld und ist nach dem Hüffelsheimer Ausrutscher gegen den VfL Rüdesheim II das einzige ungeschlagene Team in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. In der Staffel 3 gewann die SG Monzingen/Meddersheim II das Spitzenspiel und kommt ebenfalls auf zwölf Zähler. Über diese Optimalausbeute freut sich in der Staffel 1 der TuS Hackenheim II.