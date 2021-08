Wenn am Sonntag das Derby zwischen dem TuS Hackenheim II und der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim II am Hackenheimer Felseneck steigt, schlüpfen die Fußballer von TuS-Trainer Marian Ristow in die Favoritenrolle. Wie in den vorigen Spielzeiten könnte sich die Bezirksliga-Reserve der Hackenheimer als Spitzenmannschaft der B-Klasse Bad Kreuznach 1 herauskristallisieren. Sie wird nicht umsonst als heißer Aufstiegskandidat gehandelt.