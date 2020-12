Kreis Bad Kreuznach

Der TuS Hackenheim II hat sich über die vergangenen Jahre zu einer festen Größe der Bad Kreuznacher B-Klassen entwickelt. Während die Fußballer von TuS-Spielertrainer Marian Ristow in der Saison 2018/19 erst in den Aufstiegsspielen zur A-Klasse am TSV Hargesheim scheiterten, erreichte das Team in der vergangenen Abbruch-Spielzeit Platz vier. In der noch jungen Saison werden die Kicker vom Felseneck somit nicht ohne Grund als Top-Favorit der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gehandelt.