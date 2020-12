Kreis Bad Kreuznach

Beim FSV Bretzenheim ist der Knoten geplatzt. Im dritten Spiel in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gelang der erste Sieg. Schon auf drei Dreier kommen der TuS Hackenheim II und die SG Volxheim/Badenheim. Über die gleiche Ausbeute freut sich in der Staffel 2 Aufsteiger TSV Bockenau, der knapp den TSV Hargesheim II bezwang. In der Staffel 3 nimmt die SG Monzingen/Meddersheim II die Führungsposition ein.