Stromberg

Sebastian Grünewald wird ab Sommer 2020 Trainer der SG Soonwald. Der langjährige Landesliga-Spieler verlässt nach sechs Jahren – wie bereits in der Winterpause angekündigt – den A-Klassen-Klub VfL Sponheim und schließt sich den Soonwälder Fußballern an, die in der B-Klasse Bad Kreuznach beheimatet sind.