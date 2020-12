Kreis Bad Kreuznach

Im Gegensatz zu den Klassen zwischen Verbandsliga und A-Klasse wurden die Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen in der Saison eins nach dem Corona-Abbruch nicht geteilt, sondern gedrittelt. So spielen die insgesamt 27 Teams, die sich für die B-Klassen qualifiziert haben, in drei Neuner-Staffeln.