Mörsdorf kehrt zum FSV zurück

Der FSV Bretzenheim schickt sich an, in die Beletage des Kreisfußballs, die A-Klasse Bad Kreuznach, zurückzukehren. Zwölf Siege aus 14 Spielen und 60 erzielte Treffer sprechen eine deutliche Sprache: Die Bretzenheimer dominieren die B-Klasse Bad Kreuznach 1 und dürften auch in der (kurzen) Aufstiegsrunde kaum noch zu stoppen sein. Kein Wunder also, dass die Bretzenheimer Vereinsführung auf Kontinuität setzt und die Verträge mit den beiden Trainern Matthias Münch und Stefan Schwartz bis zum Sommer 2023 verlängert hat.