Mit Windunterstützung die Partie gedreht

Dank der Sonderregel in dieser Saison, dass bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet, hat sich die zweite Mannschaft der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein einen Platz in der Aufstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 und damit zugleich den Klassenverbleib gesichert. Aufgrund des überraschenden 5:1-Erfolgs bei Spitzenreiter TSV Bockenau zogen die Fürfelder nach Punkten mit dem VfL Rüdesheim II, der die Hauptrunde bereits abgeschlossen hat, gleich. Beide Duelle mit dem VfL gingen an die Fürfelder, die somit die Nase vorn haben. In der Staffel 1 musste das Spiel von Tabellenführer FSV Bretzenheim bei der SG Weinsheim II wegen Corona verlegt werden. Die SG Soonwald übersprang in der Staffel 3 auch die Auswärtshürde SG Hochstetten und behält ihre weiße Weste.