Kreis Bad Kreuznach

Jetzt hat es auch den TuS Hackenheim II erwischt. Der Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 unterlag erstmals, mit einem 1:5 wurde den Hackenheimern in Bretzenheim sogar eine ordentliche Packung geschnürt. In der Staffel 2 gab Aufsteiger TSV Bockenau zwar die ersten Punkte ab, bleibt aber ungeschlagen. Die SG Soonwald ist zudem neuer Spitzenreiter der Staffel 3, profitierte vom Derbysieg des VfL Simmertal II in Monzingen.