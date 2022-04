Das war der Spieltag der Spitzenreiter in den Bad Kreuznacher B-Klassen. Der FSV Bretzenheim (Staffel 1) und die SG Hüffelsheim II (Staffel 2) gewannen Spitzenspiele, distanzierten damit die jeweiligen Verfolger und liegen nun in Sachen Meisterschaft auf der Poleposition. Das gilt für die Fußballer der SG Soonwald in der Staffel 3 schon länger. Sie bauten ihre Siegesserie aus. Erneut gab es nur ein reduziertes Programm. Dieses Mal fielen etliche Spiele wegen unbespielbarer Plätze aus.