Während der FSV Bretzenheim das Topspiel in der Staffel 1 dominierte und sich an die Tabellenspitze setzte, gab es in der Toppartie der Staffel 3 keinen Sieger. Die SG Soonwald glich spät zum 3:3 gegen den VfL Simmertal II aus. Wie die beiden ließ auch Spitzenreiter SG Hochstetten/Nußbaum erstmals Federn, kam nicht über ein 0:0 hinaus. In der Staffel 2 der Bad Kreuznach B-Klasse stürmten die Fußballer des VfL Rüdesheim II mit einem zweistelligen Sieg an die Spitze.