Kemmries ärgert sich über fehlende Punkte

Der FC Schmittweiler-Callbach II hat sich in den vergangenen Wochen selbst aus dem Rennen um die vorderen beiden Tabellenplätze der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 3 gespielt. „Nur ein Punkt aus drei Partien ist zu wenig, wenn man oben dran bleiben will“, erkannte FC-Trainer Torben Kemmries richtig und ergänzte: „Ich muss aber auch klarstellen, gegen wen wir gespielt haben. Wir standen den Top-Teams SG Soonwald und VfL Simmertal II gegenüber und waren trotz der Niederlagen in beiden Partien ebenbürtig. Es ist allerdings sehr ärgerlich, dass uns die Punkte in der Aufstiegsrunde fehlen werden.“