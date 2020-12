Kreis Bad Kreuznach

Nach zwei Ausrutschern ist die SG Monzingen/Meddersheim II zurück in der Spur, holte sich mit einem 3:1 gegen Bavaria Ebernburg die Tabellenspitze in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 3 von der dieses Mal strauchelnden SG Soonwald zurück. In der Staffel 2 verteidigte dagegen der TSV Bockenau Rang eins durch einen Sieg im Spitzenspiel, und auch in der Staffel 1 gab sich Spitzenreiter TuS Hackenheim II keine Blöße.