In Bretzenheim steigt das heiße Duell der Torjäger

In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 steht der TSV Langenlonsheim/Laubenheim II vor einer vermeintlich leichten Aufgabe. Der TSV, der weiterhin auf den Einzug in die Aufstiegsrunde hofft, empfängt am Sonntag das Schlusslicht, die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim II. „Wir dürfen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Sieg ist Pflicht, wenn wir die Aufstiegsrunde erreichen wollen“, ist TSV-Spielertrainer Nicolai Spira gewarnt. Ebenfalls interessant wird es auf dem Bretzenheimer Kunstrasenplatz. Dort treffen die zwei torgefährlichsten Stürmer der Liga aufeinander: der Bretzenheimer Spielertrainer Matthias Münch (14 Tore) und Kamil Frackowiak (16), der mit seiner SG Volxheim/Badenheim für eine Überraschung sorgen könnte. Bereits am Sonntagvormittag rollt der Ball im Stadion Salinental, auf dem dortigen Kunstrasen trägt die TSG Planig II ihr Heimspiel gegen die SG Weinsheim II aus.