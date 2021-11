Holste lobt nach dem 16:0 sein Team und den Gegner

Die SG Soonwald ist zurück an der Tabellenspitze der Staffel 3 der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach. Mit einem ungefährdeten 6:0 überholten die Soonwälder den spielfreien VfL Simmertal II. Auch in der Staffel 2 feierte der Spitzenreiter einen Kantersieg, 16:0 hieß es für die SG Hüffelsheim II. „Nur“ mit 3:0 gewann der FSV Bretzenheim in Staffel 1, da aber Verfolger TuS Hackenheim II bei der SG Volxheim verlor, machten die Bretzenheimer einen großen Schritt in Richtung A-Klasse. Die SG Alsenztal II verzichtete auf die Austragung der Partie beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim II, da sie Spielermangel hatte und nicht mit Akteuren der ersten und dritten Mannschaft auffüllen wollte, die beide wichtige Spiele hatten. In der gleichen Klasse brach der Bann der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim II. Das Team landete seinen ersten Saisonsieg.