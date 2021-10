Hargesheimer Zweite setzt die Halbzeitvorgaben perfekt um

Das war nicht der Spieltag der Top-Teams der Bad Kreuznacher Fußball-B-Klasse 2. Spitzenreiter SG Hüffelsheim II ließ in Fürfeld zwei Punkte liegen, und der TSV Bockenau verpasste den ersehnten Sprung auf den ersten Platz durch ein 2:5 in Hargesheim. Der VfL Rüdesheim II und der VfL Sponheim II siegten zudem nur glücklich. In Staffel 1 benötigte Spitzenreiter FSV Bretzenheim ein Halbzeit-Donnerwetter, und in Staffel 3 zog der VfL Simmertal II durch ein Tor in letzter Minute an der spielfreien SG Soonwald vorbei. Der FC Schmittweiler-Callbach II hatte Personalprobleme und bat die SG Monzingen/Meddersheim II um eine Verlegung, die SG stimmte zu.