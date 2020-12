Hargesheimer Kaderzusammensetzung stimmt Erbach zuversichtlich

Kreis Bad Kreuznach

Einen mäßigen Start legten die Spieler des TSV Hargesheim II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 hin. Aus drei Partien ergatterten die Wißberg-Kicker nur drei Punkte. Vor Wochenfrist bejubelte das Team von Spielertrainer Alexander Wolff einen 4:2-Erfolg gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg II. „Im Auftaktmatch gegen den VfL Rüdesheim II verspielen wir eine 2:0-Führung, da haben wir uns selbst geschlagen“, erinnert sich TSV-Abteilungsleiter Ralf Erbach und schiebt hinterher: „Beim zweiten Spiel in Bockenau, auf einem grauenhaften Hartplatz, verlieren wir unglücklich 0:1, obwohl es ein klassisches Unentschiedenspiel war. Umso wichtiger war der Heimsieg gegen die Waldlaubersheimer.“ Trotz der mäßigen Ergebnisse ist der Abteilungsleiter mit dem Auftreten der A-Klassen-Reserve mehr als zufrieden. „Die Jungs ziehen voll mit, und auch Alexander hat sich als neuer Trainer sehr gut eingebracht. Gerade sein Trainingsaufbau und seine Vorgaben sind sehr gut strukturiert“, berichtet Erbach und fügt an: „Mittlerweile trainiert unsere zweite Mannschaft sogar alleine, und es werden immer wieder aktuelle A-Junioren mit in den Trainingsbetrieb integriert. Diese Entwicklung macht schon Spaß.“ Zwar stehen die Hargesheimer auf dem viertletzten Rang, aber dort soll die Reise nicht enden. „Wir wollen selbstverständlich in die Aufstiegsrunde und dann schauen, was geht. Es muss bei der Qualität des Kaders auch das Ziel sein, bis zum Schluss ganz oben mitzuspielen“, sagt Erbach. Gerade beim Blick auf die Kaderzusammensetzung fällt eine sehr gute Mischung auf. Erfahrene Spieler wie Stefan Längin, Sascha Seither, Wolff oder auch Keeper Björn Zimmermann bilden ein starkes Grundgerüst. „Und um sie herum tummeln sich die jungen Akteure, die da auch ein wenig geleitet werden und sich weiterentwickeln können“, lobt Erbach.