Guldenbachtalern fehlt das Spielglück

In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ist die SG Guldenbachtal II mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Es folgten ein Unentschieden und ein klarer Sieg, ehe eine erneut knappe Niederlage gegen den Tabellenführer aus Bretzenheim das Team von Trainer Jonathan Moreno ausbremste. „Ich denke, wir stehen schlechter da, als wir eigentlich sind. Uns hat oftmals das Spielglück gefehlt“, erzählt Moreno. Die SGG-Zweite tritt am heutigen Samstag die Reise zum punktgleichen Tabellennachbarn TSV Langenlonsheim/ Laubenheim II an. „Wir wollen nicht abwarten, was der Gegner uns anbietet. Wir wollen die Zügel in die Hand nehmen und dem TSV unser Spiel aufzwingen“, teilt der SSG-Trainer seinen Matchplan fürs Derby mit.