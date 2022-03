Die SG Guldenbachtal II steht in der Aufstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Das Team von Spielertrainer Florian Schneider gewann gestern Abend in Bretzenheim das Entscheidungsspiel um den vierten Platz und damit um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gegen den TSV Langenlonsheim/ Laubenheim II mit 5:4 (0:0, 0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen. Nach zwei Unentschieden in der Hauptrunde wurde also erneut aus dem Spiel heraus kein Sieger ermittelt.