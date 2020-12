Kreis Bad Kreuznach

Einen gelungenen Start feierte die SG Soonwald in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 3. Aus zwei Spielen holten die Soonwälder vier Punkte. Vor Wochenfrist verspielte das Team allerdings den perfekten Start bei einem unglücklichen 2:2 gegen den VfL Simmertal II. „Natürlich hatten sich die Simmertaler auch ein bisschen verstärkt, weil die Erste spielfrei war, aber das will ich nicht als Ausrede gelten lassen“, erklärt SG-Coach Sven Scholl und fügt an: „Wir hatten genügend Chancen, das Spiel zu entscheiden. Trotzdem sind wir mit dem Saisonstart zufrieden.“