Mit Kantersiegen setzten sich die Favoriten TuS Hackenheim II und SG Soonwald am ersten Spieltag an die Spitze der Fußball-B-Klassen-Staffeln 1 und 3. In der Staffel 2 wurde nur eine Partie ausgetragen. Das Spiel TSV Hargesheim II gegen SG Waldlaubersheim II wurde auf nächsten Sonntag verlegt, da die Gäste Personalprobleme hatten.