Frackowiaks Viererpack reicht nicht

Der TSV Bockenau hat auf seine Startniederlage am Freitagabend – wir berichteten bereits – eine gute Antwort gegeben. In der zweiten Partie ihres Doppelspieltags bezwangen die Bockenauer Fußballer, die viele in Sachen Meisterschaft der B-Klasse Bad Kreuznach 2 auf der Rechnung haben, den TuS Winzenheim mit 8:1. In der Staffel 3 musste der Top-Favorit, die SG Soonwald, erneut aussetzen – dieses Mal allerdings unfreiwillig. Die Partie bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/Lauschied III fiel aus, weil der Platz unter Wasser stand. Somit stehen die Soonwälder nach drei Spieltagen noch bei einer Partie. In der Staffel 1 stellten der TuS Hackenheim II und der FSV Bretzenheim erneut ihre Offensivpower unter Beweis.