Am Wochenende starten die Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen in ihre Play-off-Runde. Weil in den Abstiegsrunden im Kreis Bad Kreuznach mit großer Wahrscheinlichkeit keine Absteiger ermittelt werden, haben die Begegnungen dort den Charakter von Freundschaftsspielen. Anders sieht das in den Aufstiegsrunden aus.