Um Gerd Müller, den „Bomber der Nation“, der am Sonntag im Alter von 75 Jahren verstarb, wird auch an der Nahe getrauert. „Er hat den Grundstein gelegt für alles, was an großen Erfolgen gefolgt ist. Ohne das Dreigestirn aus Gerd Müller, Sepp Maier und Franz Beckenbauer wäre unser Verein nicht dort, wo er heute steht“, erklärt Hans-Bodo Maleton, der Vorsitzende des FC Bayern-München-Fanclubs Nahetal.